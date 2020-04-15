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Факты / Украина

На Донбассе ранены трое военных

Оккупанты 14 апреля девять раз открывали огонь в зоне ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, на что получали ответ ВСУ.

Наибольшая активность противника зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

— Оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя. Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы, — говорится в сообщении штаба ООС.

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В результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных, еще один получил боевое поражение. Потери вооруженных формирований РФ уточняются.

С начала суток 15 апреля на Донбассе сохраняется тишина, ситуация контролируемая.

На днях президент Владимир Зеленский во время посещения передовых позиции ВСУ заявил, что в настоящее время идет работа над согласованием новых участков разведения сил и средств.

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