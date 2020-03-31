Представители «ДНР» и «ЛНР» никогда не станут полноправными участниками ТКГ – Ермак

Представители «ДНР» и «ЛНР» никогда не станут полноправными участниками Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми ДНР, ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами и не будем никогда их вести. Но хочу напомнить, что в Минских договоренностях присутствуют подписи представителей «ЛНР» и «ДНР». В этих договоренностях есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий, — сказал он.

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По его словам, на протяжении всех пяти лет на переговорах присутствуют только представители «ЛНР» и «ДНР».

— Они не являются участниками ТКГ и при нашей каденции никогда ими не станут, — сказал он.

Напомним, Ермак рассказал, что обсуждения по созданию консультативного совета в ТГК до сих пор продолжаются с представителями Франции, Германии и ОБСЕ.