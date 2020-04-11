Работаем над согласованием новых участков разведения сил на Донбассе — Зеленский

Разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС, поэтому сейчас идет работа над согласованием новых участков, заявил президент Владимир Зеленский, побывавший на передовых позициях ВСУ.

В частности, глава государства посетил участок разведения сил и средств в Петровском, где в последнее время ситуация контролируемая и спокойная.

— Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир, — подчеркнул Зеленский.

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Находясь с рабочей поездкой в ​​зоне проведения Операции объединенных сил, он также посетил одну из частей, где вручил военным ценные подарки в благодарность за службу.

К слову, на днях по результатам заседания Трехсторонней контактной группы удалось достичь согласия о дате обмена пленными — не позднее Пасхи, то есть до 19 апреля.