На Донбасі поранено трьох військових

Окупанти 14 квітня дев’ять разів відкривали вогонь в зоні ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, на що отримували відповідь ЗСУ.

Найбільша активність противника зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

– Окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя. Проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів двох українських військових поранено, ще один зазнав бойового ураження. Втрати збройних формувань РФ уточнюються.

З початку доби 15 квітня на Донбасі зберігається тиша, ситуація контрольована.

Днями президент Володимир Зеленський під час відвідання передових позиції ЗСУ заявив, що нині йде робота над узгодженням нових ділянок розведення сил та засобів.