На Николаевщине дезинфицируют транспорт и измеряют температуру

В Николаевской области уже зафиксировали первые случаи коронавируса. В день, когда приезжал главный санитарный врач чтобы исследовать так называемый феномен Николаевщины, в инфекционную больницу доставили двух пациенток, а на следующий день лабораторный анализ подтвердил у них коронавирус.

Обе больные — жительницы села Вороновки Вознесенского района — 82-летняя мать и ее 60-летняя дочь.

Говорят, что накануне обе побывали в Польше. А когда вернулись — проигнорировали обсервацию. Только почувствовали первые симптомы — три дня лечились дома, и когда стало совсем плохо, вызвали скорую помощь.

Эти люди были обследованы на базе Вознесенской многопрофильной больницы, они доставлены туда службой экстренной медицинской помощи в день обращения за медицинской помощью. Заболели они раньше, но обратились к сожалению, на третий день заболевания.

Сейчас мать с дочерью — в областной инфекционной больнице. Впрочем, прежде чем попасть в руки специалистов, больные успели пообщаться почти с двумя десятками медиков в районном госпитале. Почему подозрительных пациенток вместо инфекционки скорая увезла в районку — сказать сложно.

На обсервацию размещено 16 медицинских работников, контактировавших с данным пациентами. Кроме того проводится обследование в селе Вороновка, с контактными, это около 10 человек. На выезде обустраивается пункт пропуска, который будет максимально ограничивать выезд из села Вороновки за пределы села.

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В это трудно поверить, но во время разгула эпидемии женщины из группы риска не только побывали за границей, но и продолжали общаться со знакомыми и даже участвовали в богослужениях на месте. Сколько людей могли заразить верующие мать с дочерью — нечего и представлять.

И работник почты, в контакте был работник по чрезвычайным ситуациям, возможно, будут появляться и верующие их, единомышленники по вере, и возможно, будут появляться дополнительные люди.

По результатам обследования круга знакомых — коронавирус подтвердили в девяти. Один из них сам пришел в больницу. В остальных, несмотря на отсутствие симптомов, лабораторные исследования дали положительный результат. Кроме этого, в Вороновке еще шесть человек, которые вернулись из-за границы, отправили на самоизоляцию.

Сейчас вокруг Вороновки обустроили пропускные пункты. Дезинфицируют транспорт и измеряют температуру. Выезжать из села разрешат только в крайнем случае.

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