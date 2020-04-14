На Миколаївщині дезінфікують транспорт і вимірюють температуру

В Миколаївській області вже зафіксували перші випадки коронавірусної хвороби. За іронією долі, саме того дня, коли приїздив головний санітарний лікар аби дослідити так званий феномен Миколаївщини, до інфекційної лікарні доправили двох пацієнток, а наступного дня лабораторний аналіз підтвердив у них коронавірус.

Обидві хворі – мешканки села Воронівки Вознесенського району – 82-річна мати та її 60-річна донька.

Подейкують, що напередодні обидві побували в Польщі. А коли повернулися – проігнорували обсервацію. Щойно відчули перші симптоми – три дні лікувалися вдома, і лише коли стало геть зле, викликали швидку допомогу.

Ці люди були обстежені на базі Вознесенської багатопрофільної лікарні, вони доставлені туди службою екстреної медичної допомоги в день звернення за медичною допомогою. Захворіли вони раніше, але звернулися на жаль, на третій день захворювання.

Зараз мати з дочкою – в обласній інфекційній лікарні. Утім перед тим, як потрапити до рук спеціалістів, хворі встигли поспілкуватися майже з двома десятками медиків у районному шпиталі. Чому підозрілих пацієнток замість інфекційки швидка відвезла у районку – сказати складно.

На обсервацію розміщено 16 медичних працівників, які контактували з даними пацієнтами. Крім того проводиться в дану хвилину обстеження в селі Воронівка, з контактними, це близько 10 осіб, які булим контактні з хворими на коронавірус. На виїзді облаштовується пункт пропуску, який буде максимально обмежувати виїзд із села Воронівки за межі села.

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У це важко повірити, але під час розгулу епідемії жінки із групи ризику не лише побували за кордоном, а ще й продовжували спілкуватися зі знайомими та навіть брали участь у богослужіннях на дома. Скількох людей могли заразити віруючі мати з донькою – годі й уявляти.

І працівник пошти, в контакті був працівник з надзвичайних ситуацій, можливо, будуть з’являтися і віряни їхні, однодумці по вірі, і можливо, будуть з’являтися додаткові люди.

За результатами обстеження кола знайомих – коронавірус підтвердили у дев’ятьох. Один з них сам прийшов до лікарні. У решти, попри відсутність симптомів, лабораторні дослідження дали позитивний результат. Крім цього, у Воронівці ще шістьох людей, які повернулися з-за кордону, відправили на самоізоляцію.

Зараз довкола Воронівки облаштували пропускні пункти. Дезінфікують транспорт та вимірюють температуру. Виїжджати із села дозволять лише у крайньому разі.

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