Во время карантина правительство будет контролировать цены на некоторые продукты

От 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмигаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко отметил, что мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товары.

Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму должны сообщать об этом в Госпотребслужбу.

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На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и получит возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

Дорошенко отметил тот факт, что впервые вода для питья попала до социально-значимых товаров. Сам перечень может расти.

Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Напомним, с 8 апреля Новая почта, АТБ и Rozetka до конца карантина будут доставляют продуктовые наборы по всей Украине.

Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka. Заказ собирается в АТБ, а Новая почта осуществляет доставку.

Источник: Alexey Doroshenko