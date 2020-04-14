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Факти / Україна / Політика

Під час карантину уряд контролюватиме ціни на деякі продукти

Від 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко зазначив, що моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичних товари.

Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу.

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На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування.

Дорошенко наголосив на той факт, що вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. Сам перелік може зростати.

Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, з 8 квітня Нова пошта, АТБ і Rozetka до кінця карантину доставлятимуть продуктові набори всією Україною.

Вибрати і замовити продуктові набори можна на сайті Rozetka. Замовлення збирається в АТБ, а Нова пошта здійснює доставку.

Джерело: Alexey Doroshenko

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