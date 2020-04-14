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Факты / Украина / Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух сдувает на юг (КАРТА)

В ночь на 15 апреля ветер изменит направление — пепел и воздух из Чернобыля понесет в южном и юго-восточном направлении от места пожара.

Эти воздушные массы не содержат радиационных частиц и не нанесут вред населению.

— В соответствии с прогнозом максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно достигать единицы мБк/м3. Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения, — говорят представители центра.

Читайте: Пожар в Чернобыльской зоне: объекты Укрытие, Вектор и склады в безопасности

Измерение Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности свидетельствовали о нескольких возможных кратковременных повышениях концентрации радионуклида цезия-137 в воздухе в Киеве относительно фоновых значений.

Но концентрации цезия-137 в воздухе не поднимались выше 10^(-3)Бк/м3, что в допустимых пределах.

Сейчас радиационный фон в пределах нормы и не превышает естественных значений (допустимый фон 0,05 мР/ч):

  • Киев — 0,012 мР/ч;
  • Киевская область — в пределах 0,011 мР/ч.

Как писали Факты ICTV, пожары в экосистемах Чернобыльской зоны не повлияли на радиационный фон Киева. Об этом говорит городской голова Киева Виталий Кличко.

Источник: Центр ядерной и радиационной безопасности

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