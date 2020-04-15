Пожежі у Чорнобилі: МОЗ радить українцям не виходити на вулицю

МОЗ не рекомендує людям, у яких є хронічні захворювання легенів або серцево-судинні захворювання, виходити з дому через пожежі у Чорнобильській зоні.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми радимо людям, які мають хронічні захворювання легенів або серцево-судинні захворювання, не виходити на вулицю у ранкові години, коли вища концентрація частинок горіння в повітрі.

Читайте: Забруднене повітря від пожежі в Чорнобильській зоні вітер відганяє на південь (КАРТА)

Максим Степанов запевнив, що радіаційний фон у Житомирській, Київській областях та у Києві у межах норми і становить 0,11 мікрорентген на годину.

Також міністр порадив пити більше води і робити вологе прибирання.

Нагадаємо, 14 квітня пожежу в Чорнобильській зоні загасили. Станом на ранок 15 квітня підрозділи ДСНС продовжують гасити тліючі пеньки та деревину.