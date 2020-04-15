Весенний призыв перенесли на май-июль

Весенний призыв на срочную военную службу в 2020 году с апреля-июня на май-июль.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 15 апреля.

Численность украинцев, которые подлежат призыву на срочную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

В мае-июле 2020 года в ВСУ и другие военные формирования будут призваны 16 460 человек.

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В частности, ряды Вооруженных сил пополнят 9 тыс., Нацгвардии – 5 460, Госпогранслужбы – 1 300 и Госспецтрансслужбы – 700 граждан Украины.

Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ 103/2020, согласно которому весенний призыв пройдет в мае-июле 2020 года вместо апреля-июня.