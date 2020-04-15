Весняний призов перенесли на травень-липень

Весняний призов на строкову військову службу в 2020 році перенесли з квітня-червня на травень-липень.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 15 квітня.

Чисельність українців, які підлягають призову на строкову службу, а також обсяг витрат для проведення призову залишаються незмінними.

У травні-липні 2020 року в ЗСУ та інші військові формування будуть призвані 16 460 осіб.

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Лави Збройних сил поповнять 9 тис., Нацгвардії – 5 460, Держприкордонслужби – 1 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.

Нагадаємо, 23 березня президент України Володимир Зеленський видав указ 103/2020, згідно з яким весняний призов відбудеться у травні-липні 2020 року замість квітня-червня.