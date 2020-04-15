После усиления карантинных мер в Украине в магазинах начали сортировать и упаковывать продукты в пакеты. Но несмотря на это, овощи, яйца и даже печенье в обертке требуют дополнительной обработки после магазина.

Как обрабатывать продукты после магазина?

Большой пакет, в который были помещены продукты во время транспортировки, следует оставлять у двери. После разборки, его следует выбросить или постирать.

Сырые продукты, которые будут термически обработанные (мясо, рыба), достать из пакета и поместить в чистую тару.

Овощи и фрукты помыть с помощью губки, можно использовать пищевую соду.

Продукты с водонепроницаемой упаковкой помыть водой, можно использовать моющие средства.

Продукты, которые невозможно помыть, переложить в чистые контейнеры и по возможности отложить на несколько дней.

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На любой поверхности может находиться вирус. Он распространяется воздушно-капельным путем и остается активным до трех суток, говорит инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

— На любых продуктах, принесенные из магазина, может быть вирус, поэтому можно рассматривать следующую ​​стратегию защиты. Во-первых, продукты длительного хранения можно просто отложить на четверо суток в шкаф и не касаться их. Во-вторых, можно снять внешнюю упаковку. В-третьих, помыть продукты с мылом или моющей жидкостью для посуды, — объясняет Вадим Аристов.

По его словам, можно протирать продукты антисептиком, лучший из них — этиловый спирт. После других все равно придется обрабатывать все с мылом, чтобы не отравиться.

Напомним, ранее мы писали о том, почему выросли цены на продукты питания в магазинах.