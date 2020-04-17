Обробка продуктів після магазину - інструкція

Після посилення карантинних заходів в Україні у магазинах почали сортувати та пакувати продукти в пакети. Але незважаючи на це, овочі, яйця та навіть печиво у обгортці вимагають додаткової обробки після магазину.

Як обробляти продукти після магазину?

Великий пакет, у який були поміщені продукти під час транспортування, варто залишати біля дверей. Після розбирання, його варто викинути чи випрати.

Сирі продукти, які будуть термічно оброблені (м’ясо, риба), дістати з пакета та перекласти у чисту тару.

Овочі та фрукти помити за допомогою губки, можна використовувати харчову соду.

Продукти з водонепроникною упаковкою помити водою, можна використовувати засоби для миття посуду.

Продукти, які неможливо помити, перекласти у чисті контейнери та за можливості відкласти на кілька днів.

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На будь-якій поверхні може перебувати вірус. Він поширюється повітряно-крапельним шляхом і залишається активним до трьох діб, каже інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

– На будь-яких продуктах, принесених з магазину, може бути вірус, тому можна розглядати таку стратегію захисту. По-перше, продукти тривалого зберігання можна просто відкласти на чотири доби в шафу і не торкатися їх. По-друге, можна зняти зовнішню упаковку. По-третє, помити продукти з милом або миючою рідиною для посуду, – пояснює Вадим Арістов.

За його словами, можна протирати продукти антисептиком, кращий з них – етиловий спирт. Після інших все одно доведеться обробляти все з милом, щоб не отруїтися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому зросли ціни на продукти харчування в магазинах.