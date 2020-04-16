Рада ратифицировала соглашение о гранте для проекта Высшее образование Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании ратифицировала Соглашение о гранте Фонда Е5Р (Проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

За соответствующий законопроект №0034 проголосовали 334 народных депутата.

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Закон создает условия для реализации проекта Высшее образование Украины, финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, разблокировав его подписание.