Без спаму: Рада змінила регламент розгляду законів з безліччю поправок

Верховна Рада України змінила регламент для розгляду законопроектів з великою кількістю поправок.

За це рішення з проголосували 242 народних депутата із 356 зареєстрованих.

Закон покликаний попередити зловживання парламентарів щодо внесення безлічі поправок.

Ухвалений закон повинен доповнити Регламент Верховної Ради статтею 119-1 щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

У разі подання до законопроекту поправок у кількості, що у 5 разів перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акту чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою, відмінною від встановленої статтями 119, 120, 121 Регламенту.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як однією третиною депутатів від конституційного складу парламенту, підтриманою рішенням Верховної Ради, ухваленим на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від конституційного складу парламенту, за умови надання депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

У разі, коли Рада ухвалює таке рішення, то у дводенний строк кожна фракція (група) має право визначити не більше п’яти поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких поправок.

Позафракційні депутати за такою самою процедурою мають підготувати не більше однієї своєї неврахованої поправки.

Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції та поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом поправки.

На пленарному засіданні розгляд законопроекту у другому читанні за особливою процедурою здійснюється у такому порядку: спершу відбувається виступ голови комітету або представника головного комітету – до 2 хвилин.

Далі йде обговорення поправок із можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих комітетом поправок.

Після цього має відбутися ухвалення рішення за результатами розгляду законопроекту у другому читанні.