Буславец назначена в.и.о. главы Минэнергетики

На внеочередном заседании правительства Ольгу Буславец назначили в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Буславец отметила, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.

— Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей. Совершенно очевидно — решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время, — отметила она.

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По словам Ольги Буславец, в течение недели сформируют перечень мер, в которых нуждается энергетика, как неотложных.

— Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирование сектора энергетики, — заявила в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Буславец подчеркнула, что основная задача сейчас — обеспечить стабильность работы энергосистемы Украины.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта не рассматривала вопрос назначения Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, так как президент Владимир Зеленский отозвал это представление.