Буславець призначена т.в.о. глави Міненергетики

На позачерговому засіданні уряду Ольгу Буславець призначили т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля України.

Буславець відзначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення.

– Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади міністра у такий час, – зазначила вона.

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За словами Ольги Буславець, протягом тижня сформують перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних.

– Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики, – заявила т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля.

Буславець наголосила, що основне завдання наразі – забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня не розглядала питання призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту навколишнього середовища, бо президент Володимир Зеленський відкликав це подання.