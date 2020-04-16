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Факты / Украина

Чорновол отправили под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд отправил экс-депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол под круглосуточный домашний арест.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Также экс-депутату запретили общаться со свидетелями и обязали сдать паспорта.

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Адвокат Чорновол заявила, что защита будет подавать апелляцию.

Заседание было закрытым, но велось в режиме онлайн.

Напомним, Татьяну Чорновол считают причастной к поджогу офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года. В результате пожара от отравления угарным газом погиб 66-летний системный администратор Владимир Захаров.

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