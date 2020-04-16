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Факты / Украина

До 13.00 будут проверять только автобусы: как работают карантинные КПП в Киеве

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела.

Норма об обязательной термометрии будет действовать до утра понедельника, 20 апреля.

— Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти “взрыв” болезни. Это может случиться примерно через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит — и на количество больных в наших больницах, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кого проверяют

До 13.00 медики и правоохранители будут проверять только пассажиров автобусов, а после полноценного запуска работы КПП под проверку попадут и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Также в КГГА добавили, что информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА не соответствует действительности.

Что будет, если обнаружат температуру

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлят на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ, то вызовут бригаду скорой помощи для госпитализации больного.

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До 13.00 будут проверять только автобусы: как работают карантинные КПП в Киеве

Где размещены КПП

9 контрольно-пропускных пунктов размещены на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32-Е;
  • просп. Броварской;
  • ул. Бориспольское шоссе;
  • просп. Академика Глушкова;
  • шоссе Житомирское;
  • ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83-А;
  • 27 км Столичного шоссе.

Как сообщалось, по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Фото: Dreamstime

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