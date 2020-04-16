До 13.00 будут проверять только автобусы: как работают карантинные КПП в Киеве

С четверга, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела.
Норма об обязательной термометрии будет действовать до утра понедельника, 20 апреля.
— Мы идем на такие жесткие меры, так как специалисты-вирусологи прогнозируют, что после праздников может произойти “взрыв” болезни. Это может случиться примерно через неделю. И повлияет на количество инфицированных, а значит — и на количество больных в наших больницах, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кого проверяют
До 13.00 медики и правоохранители будут проверять только пассажиров автобусов, а после полноценного запуска работы КПП под проверку попадут и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.
Также в КГГА добавили, что информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА не соответствует действительности.
Что будет, если обнаружат температуру
Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправлят на самоизоляцию.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ, то вызовут бригаду скорой помощи для госпитализации больного.
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Где размещены КПП
9 контрольно-пропускных пунктов размещены на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Как сообщалось, по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.