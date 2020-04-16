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Факти / Україна

До 13.00 перевірятимуть тільки автобуси: як працюють карантинні КПП у Києві

З четверга, 16 квітня, водіям і пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва будуть в обов’язковому порядку вимірювати температуру тіла.

Норма про обов’язкову термометрії діятиме до ранку понеділка, 20 квітня.

– Ми йдемо на такі жорсткі заходи, так як фахівці-вірусологи прогнозують, що після свят може статися “вибух” хвороби. Це може статися приблизно через тиждень. І вплине на кількість інфікованих, а значить – і на кількість хворих у наших лікарнях, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кого перевіряють

До 13.00 медики і правоохоронці перевірятимуть тільки пасажирів автобусів, а після повноцінного запуску роботи КПП під перевірку потраплять і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі, легкові автомобілі, які перевозять більше трьох осіб включно з водієм.

Також у КМДА додали, що інформація про виняткові умовах для проїзду автомобілістів із номерними знаками АА і КА не відповідає дійсності.

Що буде, якщо виявлять температуру

Якщо до столиці направляється людина з нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вища за 37,5 градусів і є ознаки гострого респіраторного захворювання, людинe протестують на наявність коронавірусної хвороби і відправлений на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів і людина має симптоми ГРВІ, то викличуть бригаду швидкої допомоги для госпіталізації хворого.

До 13.00 перевірятимуть тільки автобуси: як працюють карантинні КПП у Києві

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Де розміщено КПП

9 контрольно-пропускних пунктів розміщені на в’їздах і виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання Covid-19.

Фото: Dreamstime

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