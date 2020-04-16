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Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Рады 16 апреля: повестка дня

16 апреля в 13.00 по требованию президента Украины состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

На рассмотрение народных депутатов вынесены 5 вопросов:

  • проект закона о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034);
  • проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение, №1043);
  • законопроект о внесении изменений в закон О местном самоуправлении в Украине (второе чтение, №2653);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей (№2654);
  • проект закона об оборонных закупках (второе чтение, №2398-д).

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Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Рада продолжает работать в обычном режиме даже во время карантинных ограничений.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования рынка земли, разблокировав его подписания.

Также нардепы внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год.

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