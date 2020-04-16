16 квітня о 13.00 на вимогу президента України відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

На розгляд народних депутатів винесені 5 питань:

проект закону щодо ратифікації Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0034);

проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання, №1043);

законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні (друге читання, №2653);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654);

проект закону про оборонні закупівлі (друге читання, №2398-д).

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Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Рада продовжує працювати у звичному режимі навіть під час карантинних обмежень.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

Також нардепи внесли зміни до державного бюджету на 2020 рік.