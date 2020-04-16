Процесс обмена удерживаемыми лицами завершился — Украина вернула 20 человек

В Луганской области состоялся второй этап взаимного освобождения удерживаемых лиц. Из оккупированной Луганской области освободили 11 человек.

Всего сегодня Украина вернула 20 своих граждан.

Учитывая карантинные ограничения, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что обмен удерживаемых лиц с ”ДНР” и ”ЛНР” завершился.

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— В Донецкой области мы передали на неподконтрольную сторону 10 и отдали девять. Один, кто был востребован той стороной на перемещение, отказался. В Луганской области мы получили 11 украинский, на запрос той стороны мы передали четыре человека. Они спрашивали семь, но трое отказались пересекать линию разграничения, — рассказал он.

Напомним, сегодня утром начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.