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Факти / Україна / Суспільство

Процес обміну утримуваними особами завершився – Україна повернула 20 осіб

В Луганській області відбувся другий етап взаємного звільнення утримуваних осіб. Із окупованої Луганщини звільнили11 осіб.

Загалом сьогодні Україна повернула 20 своїх громадян.

З огляду на карантинні обмеження, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

Віце-прем`єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що обмін утримуваних осіб із ”ДНР” та ”ЛНР” завершився.

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– У Донецькій області ми передали на непідконтрольну сторону 10 осіб і віддали девять. Один, хто був запитаний тим боком на переміщення, відмовився. У Луганській області ми отримали 11 українців, на запит тієї сторони ми передали чотири чоловіка. Вони запитували сім, але троє відмовилися перетинати лінію розмежування, – розповів він.

Нагадаємо, сьогодні вранці розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: УНІАН

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