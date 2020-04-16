Розпочалося нове звільнення утримуваних осіб – Офіс президента

Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

З огляду на карантинні обмеження, які нині діють у державі, після повернення звільнені українці вирушать на обов’язкову обсервацію.

– Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Варто пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює їхнього внесення до списків на звільнення, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Нагадаємо, перший обмін за каденції президента Володимира Зеленського відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців. Другий етап обміну відбувся в грудні – тоді повернулися 76 громадян.