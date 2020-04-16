Рада ратифікувала угоду про грант для проекту Вища освіта України

Верховна Рада на позачерговому засіданні ратифікувала Угоду про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За відповідний законопроект №0034 проголосували 334 народні депутати.

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Закон створює умови для реалізації проекту Вища освіта України, що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.