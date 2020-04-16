Апрель, 16 в 13:54

Рада собрался на внеочередное заседание — в зале 332 депутата

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 16 апреля. В нем принимают участие 332 народных депутата. После объявления о открытии заседания спикер парламента Дмитрий Разумков собрал на отдельную встречу руководителей фракций. Читайте: Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 16 апреля В повестке дня внеочередного заседания парламента: проект закона о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0034);

проект закона о внесение изменений в Регламент верховной рады Украины по противодействию злоупотребления прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение, №1043);

законопроект о внесение изменений в закон О местном самоуправлении в Украине (второе чтение, №2653);

проект закона о внесение изменений в некоторые законодательные акты для усиления защиты телекоммуникационных сетей (№2654);

проект закона о оборонных закупках (второе чтение, №2398-д).

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования рынка земли, разблокировав его подписание.

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