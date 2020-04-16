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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 16 апреля

Прямую онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва 16 апреля можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты планируют рассмотреть, в частности, законопроект (второе чтение) о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект Высшее образование Украины) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Также на повестке дня законопроект (второе чтение) о внесении изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043) и законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653).

Читайте: Внеочередное заседание Рады 16 апреля: повестка дня

Начало заседания в 13.00.


Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования рынка земли, разблокировав его подписание.

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