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Факти / Україна / Суспільство

Рада зібралась на позачергове засідання – у залі 332 депутати

Верховна Рада зібралась на позачергове засідання 16 квітня.

В ньому беруть участь 332 народних депутати.

Після оголошення про відкриття засідання, спікер парламенту Дмитро Разумков зібрав на окрему зустріч керівників фракцій.

Читайте: Верховная Рада: онлайн-трансляція засідання 16 квітня

На порядку денному позачергового засідання парламенту:

  • проект закону щодо ратифікації Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0034);
  • проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання, №1043);
  • законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні (друге читання, №2653);
  • проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654);
  • проект закону про оборонні закупівлі (друге читання, №2398-д).

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

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