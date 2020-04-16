Рада зібралась на позачергове засідання – у залі 332 депутати

Верховна Рада зібралась на позачергове засідання 16 квітня.

В ньому беруть участь 332 народних депутати.

Після оголошення про відкриття засідання, спікер парламенту Дмитро Разумков зібрав на окрему зустріч керівників фракцій.

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На порядку денному позачергового засідання парламенту:

проект закону щодо ратифікації Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0034);

проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання, №1043);

законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні (друге читання, №2653);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654);

проект закону про оборонні закупівлі (друге читання, №2398-д).

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.