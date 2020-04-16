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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 16 квітня

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 16 квітня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні депутати планують розглянути, зокрема, законопроект (друге читання) про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (проект Вища освіта України) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Також на порядку денному законопроект (друге читання) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури (№ 1043) та законопроект (друге читання) про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні (№ 2653).

Читайте: Позачергове засідання Ради 16 квітня: порядок денний

Початок засідання о 13.00.


Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

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