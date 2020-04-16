У Києві фіксується сильне забруднення повітря.

Фахівці зазначають, що у повітрі виявлені продукти горіння.

Причиною забруднення повітря в Києві є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні. Також причиною став сильний північно-західний вітер.

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Радіаційний фон в Києві знаходиться в межах норми.

Киян закликали обмежити перебування на відкритому повітрі.

Що робити під час забруднення повітря в Києві:

тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці. Під час відкриття вікон завішувати їх зволоженою тканиною і періодично міняти;

включити системи кондиціонування, зволоження і очищення повітря;

проводити вологе прибирання;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих.

Нагадаємо, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.