У Києві фіксується сильне забруднення повітря.
Фахівці зазначають, що у повітрі виявлені продукти горіння.
Причиною забруднення повітря в Києві є пожежі в Житомирській області та Чорнобильській зоні. Також причиною став сильний північно-західний вітер.
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Радіаційний фон в Києві знаходиться в межах норми.
Киян закликали обмежити перебування на відкритому повітрі.
Що робити під час забруднення повітря в Києві:
- тримати вікна закритими, особливо вночі і вранці. Під час відкриття вікон завішувати їх зволоженою тканиною і періодично міняти;
- включити системи кондиціонування, зволоження і очищення повітря;
- проводити вологе прибирання;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих.
Нагадаємо, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.