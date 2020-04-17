PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

24 апреля можем объявить о смягчении карантина — Зеленский

24 апреля власти объявят о смягчении карантина, если не будет волны распространения короронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Частично людей нужно будет выпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень важны для нас, будут открываться. Частично может быть смягчение по работе общественного транспорта, — объяснил глава государства в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Читайте: 85% украинцев не пойдут в церковь на Пасху — опрос

Зеленский подчеркнул, что Украина сможет пройти коронавирус, если люди будут выполнять все правила карантина.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за больших скоплений людей на Пасху в Украине может заболеть коронавирусом 10% населения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка