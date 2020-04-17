24 апреля можем объявить о смягчении карантина — Зеленский

24 апреля власти объявят о смягчении карантина, если не будет волны распространения короронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Частично людей нужно будет выпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень важны для нас, будут открываться. Частично может быть смягчение по работе общественного транспорта, — объяснил глава государства в эфире Свободы слова Савика Шустера.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сможет пройти коронавирус, если люди будут выполнять все правила карантина.

Напомним, Зеленский заявил, что из-за больших скоплений людей на Пасху в Украине может заболеть коронавирусом 10% населения.