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Факти / Україна

24 квітня можемо оголосити про пом’якшення карантину – Зеленський

24 квітня влада оголосить про пом’якшення карантину, якщо не буде хвилі поширення короронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Частково людей потрібно буде випускати на роботу. Частково ті галузі, які дуже важливі для нас, відкриватимуться. Частково може бути пом’якшення щодо роботи громадського транспорту, – пояснив глава держави в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

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Зеленський наголосив, що Україна зможе пройти коронавірус, якщо люди виконуватимуть усі правила карантину.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що через великі скупчення людей на Великдень в Україні може захворіти на коронавірус 10% населення.

 

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