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Факты / Украина

Из-за нарушения карантина на Пасху может заболеть 10% населения — Зеленский

Большие скопления людей на Пасху могут вызвать волну заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— После Пасхи мы можем иметь страшную статистику — от 2 до 10% инфицированного населения (от 740 тыс. до 3,7 млн граждан). Скажу откровенно, тогда уже медики станут перед выбором, кому жить, — сказал лидер государства в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Зеленский предупредил, что нашей стране в случае массового нарушения карантина грозит ситуация, с которой столкнулась Италия.

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— Там привозили людей, это ужас, а медик стоял перед выбором, потому что он понимал, что среди этих 10 человек он должен выбрать, кому жить, потому что нет мест в больницах, — сказал президент.

Напомним, Зеленский заявил, что празднование Пасхи в новом формате в этом году является “настоящим проявлением любви к ближнему”.

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