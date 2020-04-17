Через порушення карантину на Великдень може захворіти 10% населення – Зеленський

Великі скупчення людей на Великдень можуть викликати хвилю захворюваності на коронавірус.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Після Великодня ми можемо мати страшну статистику – від 2 до 10% інфікованого населення (від 740 тис. до 3,7 млн громадян). Скажу відверто, тоді вже медики стануть перед вибором, кому жити, – сказав лідер держави в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Зеленський попередив, що нашій країні у випадку масового порушення карантину загрожує ситуація, з якою зіткнулася Італія.

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– Там привозили людей, це жах, а медик стояв перед вибором, тому що він розумів, що серед цих 10 людей він повинен обрати, кому жити, бо немає місць у лікарнях, – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що святкування Великодня в новому форматі цього року є “справжнім проявом любові до ближнього”.