Общественный транспорт заработает не раньше июня – Криклий

Общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, в мае Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом.
— Когда волна пойдет на понижение, тогда можно возобновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут, – сказал он.
Министр считает, что, если сразу отменить масочный режим, то это может вызвать еще одну волну заболеваемости.
— Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активнее работать с общественным транспортом, – добавил он.