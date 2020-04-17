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Факты / Украина

Общественный транспорт заработает не раньше июня – Криклий

Общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, в мае Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом.

— Когда волна пойдет на понижение, тогда можно возобновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут, – сказал он.

Министр считает, что, если сразу отменить масочный режим, то это может вызвать еще одну волну заболеваемости.

— Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активнее работать с общественным транспортом, – добавил он.

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