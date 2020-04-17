Громадський транспорт запрацює не раніше червня – Криклій

Громадський транспорт відновить свою роботу не раніше червня.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, в травні на Україну чекає пік захворюваності коронавірусом.

– Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. У той же час ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть, – сказав він.

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Міністр вважає, що, якщо відразу скасувати масочний режим, то це може викликати ще одну хвилю захворюваності.

– Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом, – додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання про скасування карантину розглянуть після Великодня.