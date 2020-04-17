На въезде в Киев образовались пробки (КАРТА)

На въезде в Киев образовались пробки на местах, где установили контрольно-пропускные пункты, на которых проводят скрининг температуры у водителей.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробка образовалась на въезде из Житомирской автотрассы в районе поворота на Белогородку.

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Также пробка образовалась на проспекте академика Глушакова на въезде со стороны Василькова.

Небольшая пробка есть в районе села Быковня, как въезжать в Киев со стороны Броваров.

Небольшая тянучка есть со стороны Борисполя.

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко возникла пробка из-за двух ДТП.

Напомним, с 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут в обязательном порядке измерять температуру тела. Норма об обязательной термометрие будет действовать до утра 20 апреля.

Источник: Google Maps