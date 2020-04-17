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Факты / Украина

Загрязнение воздуха в Киеве держится на красном уровне: данные на 17 апреля

В Киеве загрязнение воздуха по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, все еще показывает красный уровень.

Индекс качества воздуха в столице Украины из-за смога составляет 163 пункта ( норма – 50).

Об этом сообщается на портале iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

Киев занимает второе место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха. Первенство принадлежит китайскому городу Чунцин.

Читайте: Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом

К слову, еще вчера из-за смога Киев лидировал в этом рейтинге с индексом загрязнения воздуха в 380 единиц.

Киевлянам все еще рекомендуют оставаться дома. При этом закрыть окна.

Смог в Киеве: загрязнение воздуха остается на красном уровне

Напомним, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне. Также причиной стал сильный северо-западный ветер.

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