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Факти / Україна / Суспільство

На в’їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

На в’їзді до Києва утворились затори на місцях, де встановили контрольно-пропускні пункти, на яких проводять скринінг температури у водіїв.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затор утворився на в’їзді з Житомирської автотраси в районі повороту на Білогородку.

На в'їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

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Також рух стоїть на проспекті академіка Глушакова на в’їзді зі сторони Василькова.

На в'їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

Невеликий затор є в районі села Биківня, як в’їжджати в Київ зі сторони Броварів.

На в'їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

Невелика тягучка є зі сторони Борисполя.

На в'їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка виник затор через дві ДТП.

На в'їзді до Києва утворилися затори (КАРТА)

Нагадаємо, з 16 квітня, водіям і пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва в обов’язковому порядку вимірюватимуть температуру тіла. Норма про обов’язкову термометрію діятиме до ранку 20 квітня.

Джерело: Google Maps

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