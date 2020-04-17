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Факти / Україна / Суспільство

Пожежі у Чорнобилі не підвищили рівень радіації у Києві – Кличко

Пожежі у Чорнобилі не сприяли підвищенню рівня радіації у Києві. Наразі у повітрі столиці перебувають лише результати горіння та дим.

Повітря перевіряли від Києва до Чорнобиля за допомогою дозиметра.

– Є лише задимлення і забруднення результатними горіння. Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів, – говорить мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Забрудення повітря у Києві: у столиці фіксують задимленість через пожежі

За його словам, станом на ранок 17 квітня у Чорнобилі відсутні загорання.

– Станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю потушили. На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, – додав Віталій Кличко.

На місці працюють більше 100 пожежних , 150 авто, підключена авіація. Як зазначив Кличко, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.

Джерело: Віталій Кличко

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