Пожежі у Чорнобилі не сприяли підвищенню рівня радіації у Києві. Наразі у повітрі столиці перебувають лише результати горіння та дим.

Повітря перевіряли від Києва до Чорнобиля за допомогою дозиметра.

– Є лише задимлення і забруднення результатними горіння. Радіаційний фон в зоні відчуження нижчий за допустиму норму і становить 0.12 мікрозівертів, – говорить мер Києва Віталій Кличко.

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За його словам, станом на ранок 17 квітня у Чорнобилі відсутні загорання.

– Станом на сьогодні пожежі, що вчора знов виникли в чорнобильській зоні, повністю потушили. На ділянках тлінь продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, – додав Віталій Кличко.

На місці працюють більше 100 пожежних , 150 авто, підключена авіація. Як зазначив Кличко, значна частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в зоні відчуження, а й пожеж у Київській області, у напрямку Житомира.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року у Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.

Джерело: Віталій Кличко