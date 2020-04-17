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Факты / Украина

Продукты горения из Чернобыля не могли попасть в Киев — Укргидрометцентр

Продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев.

— Направление ветра — северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области , — заявляет директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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По его словам, в ближайшие 10 дней осадков в Украине не ожидается, за исключением крайнего Запада. При этом в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, также не ожидается усиление скорости ветра (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с).

Кульбида посоветовал ограничить пребывание на улице, поскольку процессы, которые наблюдаются в последние дни, вызывают определенный дискомфорт у людей.

Напомним, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

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