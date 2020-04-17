Продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження, не могли потрапити до Києва.

– Напрям вітру – північно-західний, а отже ті продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження, не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області, – заявляє директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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За його словами, у найближчі 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу. При цьому в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу, посилення швидкості вітру також не очікується (максимальна швидкість вітру становитиме 7-12 м/с).

Кульбіда порадив обмежити перебування на вулиці, оскільки процеси, які спостерігаються в останні дні, викликають певний дискомфорт у людей.

Нагадаємо, смог у Києві зафіксували ввечері 16 квітня. У повітрі були виявлені продукти горіння.