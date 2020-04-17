Смог над Киевом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне – ГСЧС

Смог над Киевом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне.

Об этом заявил глава МВД Аврсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Все, что в Киеве происходит, – это не из-за Чернобыльской зону. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области, – сказал Аваков.

По его словам, причиной стал сильный ветер, который идет в Киев.

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— Хочу подтвердить то, что этот запах дыма в Киеве – он никоим образом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне, – добавил Чечеткин.

Он добавил, что 16 апреля шквальный ветер на Житомирщине валил деревья и сети электропередачи. 17 апреля в регионе зафиксировано три новых очага пожара.

Также там горят торфяные месторождения.

— Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту Укрытие, ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить, – отметил он.

Напомним, 16 апреля загрязнение воздуха в Киеве превысило норму в 2-3 раза. Причиной стало усиление скорости ветра.