Смог над Києвом не пов’язаний з пожежами в Чорнобильській зоні – ДСНС

Смог над Києвом не пов’язаний з пожежами в Чорнобильській зоні.

Про це заявив голова МВС Арсен Аваков і голова ДСНС Микола Чечоткін під час селекторної наради з президентом України Володимиром Зеленським.

– Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області, – сказав Аваков.

За його словами, причиною став сильний вітер, який йде до Києва.

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– Хочу підтвердити те, що цей запах диму в Києві – він жодним чином не пов’язаний з пожежами в Чорнобильській зоні, – додав Чечоткін.

Він додав, що 16 квітня шквальний вітер на Житомирщині валив дерева та мережі електропередачі. 17 квітня в регіоні зафіксовано три нові осередки пожежі.

Також там горять торф’яні родовища.

– Жоден з цих осередків не несе загрози ні об’єкту Укриття, ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити, – зазначив він.

Нагадаємо, 16 квітня забруднення повітря в Києві перевищило норму в 2-3 рази. Причиною стало посилення швидкості вітру.