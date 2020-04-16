Смог у Києві: спецавто Київавтодору виїхали очищати вулиці столиці

Через високий рівень забрудненості повітря у Києві спецавто Київавтодору митимуть вулиці столиці.
Крім того, у зв’язку із задимленістю в місті, пов’язаною із пожежами у Зоні відчуження, вночі і у найближчі дні збільшать маршрути і кількість поливо-миючої техніки на вулицях Києва.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Нагадаємо, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Згідно з даними рейтингу IQ Air, українська столиця посідає перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря.
Киян закликали обмежити перебування на відкритому повітрі.