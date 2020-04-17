В случае скопления людей на Пасху полиция привлечет спецназ — МВД

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

По его словам, к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено около 30 тыс. полицейских, но при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава.

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Тандит отметил, что по статистике жители западных регионов чаще ходят в церковь, поэтому скопления людей более вероятно будут там.

— Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали, — сказал он.

Советник МВД добавил, что говорил с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

— Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения, — подытожил он.

Напомним, Пасха в Украине будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля. В МВД рассказали, как полиция будет реагировать на нарушение правил карантина.