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Факты / Украина / Общество

Благодатный огонь в Украину могут не привезти — Епифаний

В 2020 году украинские церкви могут не получить благодатный огонь.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

По традиции, огонь привозят ежегодно из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня.

— В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом, — сказал митрополит Епифаний.

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Также он добавил, что было предложение нанять чартер, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, но Епифаний склонен к тому, чтобы на эти средства закупили медикаменты или средства защиты для врачей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Польша будет праздновать Пасху во время карантина.

Источник: Радио Свобода

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