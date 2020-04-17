У разі скупчення людей на Великдень поліція залучатиме спецназ – МВС

У разі непокори людей та їх великого скупчення під час великодніх свят поліція залучатиме сили спеціального призначення.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено близько 30 тис. поліцейських, але при необхідності буде залучатися більша кількість особового складу.

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Тандіт зазначив, що за статистикою жителі західних регіонів частіше ходять до церкви, тому скупчення людей більш ймовірно будуть там.

– Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюся зі священиками різних конфесій, зокрема з керівниками церков. Можу сказати, що в цих областях ми план розробили, — сказав він.

Радник МВС додав, що говорив з главою Нацполіції Ігорем Клименком, і той заявив, що у разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

– Ми будемо зупиняти цих людей, в місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення, – підсумував він.

Нагадаємо, Великдень в Україні відзначатиметься в неділю, 19 квітня. У МВС розповіли, як поліція реагуватиме на порушення правил карантину.